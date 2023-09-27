Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 27 сентября 2023Силовые структуры

Украинцы потребовали у москвички поджечь военкомат за освобождение сына из плена

Украинцы принуждают москвичку поджечь военкомат, шантажируя ее пленным сыном

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 70-летняя пенсионерка рассказала, что украинцы принуждают ее поджечь военкомат, шантажируя 51-летним пленным сыном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сын потерпевшей осенью 2022 года ушел на специальную военную операцию (СВО). В августе 2023 года он перестал выходить на связь. Несколько дней назад женщине позвонили с видео по WhatsApp с бельгийского номера.

Пенсионерка ответила, тогда с ней стали общаться люди в масках. Они показали матери пленного сына и поставили условие: нужно кинуть коктейль Молотова в военкомат, тогда его отпустят.

Однако потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В ЛНР рассказали об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово

    Росавиация разослала рекомендации для пилотов после инцидента с самолетом А320

    Российская актриса станцевала в бикини на камеру

    В России указали на замалчивание Западом фактора энергодефицита

    Украинцы потребовали у москвички поджечь военкомат за освобождение сына из плена

    Отряд «Эспаньола» заманил ВСУ к кладбищу и сорвал атаку под Клещеевкой

    В ЛНР рассказали о «мясных штурмах» ВСУ в районе Спорного

    Температура в Москве побьет новый рекорд

    Число пострадавших в пожаре в Ираке достигло 450 человек

    В Госдуме предложили отменить налог на доходы для части россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости