Украинцы потребовали у москвички поджечь военкомат за освобождение сына из плена

Украинцы принуждают москвичку поджечь военкомат, шантажируя ее пленным сыном

В Москве 70-летняя пенсионерка рассказала, что украинцы принуждают ее поджечь военкомат, шантажируя 51-летним пленным сыном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сын потерпевшей осенью 2022 года ушел на специальную военную операцию (СВО). В августе 2023 года он перестал выходить на связь. Несколько дней назад женщине позвонили с видео по WhatsApp с бельгийского номера.

Пенсионерка ответила, тогда с ней стали общаться люди в масках. Они показали матери пленного сына и поставили условие: нужно кинуть коктейль Молотова в военкомат, тогда его отпустят.

Однако потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

