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16:37, 27 сентября 2023Путешествия

США ввели безвизовый режим для граждан Израиля

New York Times: США ввели безвизовый режим для Израиля с 30 ноября 2023 года

Фото: Spencer Platt / Getty Images

США официально объявили о введении безвизового режима для граждан Израиля, который начнет действовать с 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает газета New York Times.

Источник уточняет, что в среду, 27 сентября, администрация президента Джо Байдена допустила Израиль в избранную группу стран, жители которых могут въезжать на территорию Соединенных Штатов без получения визы. Отмечается, что это решение направлено на улучшение отношений между двумя странами в то время, когда американский лидер ведет сложную дипломатию с Израилем по ряду вопросов.

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Этот шаг означает, что Израиль должен принять ответные меры в отношении граждан США, включая американцев палестинского происхождения, которые часто сталкиваются с трудностями при поездках на палестинские территории, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Байден перекрестился на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попал на видео. Израильский и американский лидер встретились в кулуарах Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

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    Марина Черняк
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