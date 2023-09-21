Президент США Байден перекрестился на встрече с премьер-министром Израиля

Президент США Джо Байден перекрестился на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Видео разговора политиков опубликовал канал Forbes Breaking News.

Израильский и американский лидер встретились в кулуарах Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов, включающих угрозы, исходящие от Ирана, а также создание мирного Ближнего Востока, в том числе посредством усилий по нормализации отношений со странами региона.

На кадрах опубликованных Forbes видно, как в ходе вступительной речи Нетаньяху, поблагодарившего Соединенные Штаты за 40 лет дружбы, Байден перекрестился. Жест политика не вызвал особенной реакции со стороны его коллеги.

Ранее президент США на встрече в Нью-Йорке не пожал руку бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве. При выходе на сцену во время выступления Байден неосторожно задел флаг республики, а после своей речи пожал руку лишь главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но не президенту Бразилии.