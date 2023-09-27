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06:19, 27 сентября 2023Бывший СССР

Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Десант взял штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении после артподготовки

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Подразделения российской группировки войск «Юг» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма после масштабной артподготовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал боец подразделения, участвовавшего в штурме, российский десант из 15 человек успешно справился с задачей, штурм был проведен без потерь.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР, однако их действия не увенчались успехом. «Самой горячей точкой, конечно, является южнодонецкое направление», — подчеркнул он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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