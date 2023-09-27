Российские войска взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Десант взял штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении после артподготовки

Подразделения российской группировки войск «Юг» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма после масштабной артподготовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал боец подразделения, участвовавшего в штурме, российский десант из 15 человек успешно справился с задачей, штурм был проведен без потерь.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытаются закрепиться в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР, однако их действия не увенчались успехом. «Самой горячей точкой, конечно, является южнодонецкое направление», — подчеркнул он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.