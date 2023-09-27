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07:56, 27 сентября 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о пленении двух украинцев с помощью крика

Ura.ru: курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о пленении криком двух солдат ВСУ

Фото: Anvar Galeev / Russian Look / Globallookpress.com

Курганский боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, как во время штурма у его сослуживца родом из Башкирии заклинило оружие. Тогда товарищ смог захватить двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью крика и приклада автомата, сообщает Ura.ru.

«Проводили чистку в окопах. У одного моего сослуживца заклинил автомат в то время, когда на него из блиндажа выбежали два украинских солдата. Он не растерялся, заорал на них и прикладом положил обоих на землю. Потом разоружил "языков" [пленных] и спокойно увел», — поделился боец ЧВК.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о статусе ЧВК «Вагнер» в стране. В ответ на вопрос журналиста о том, сохранится ли частная военная компания в РФ в виде самостоятельной боевой единицы, российский лидер заметил: «Такого юрлица нет».

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    Александра Синицына
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