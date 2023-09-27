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19:33, 27 сентября 2023Силовые структуры

Совершившего преступление в 1999 году маньяка поймали в российском регионе

Во Владимирской области задержали маньяка, изнасиловавшего москвичку в 1999 году

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Во Владимирской области полиция задержала 45-летнего мужчину, который в ночь на 31 октября 1999 года напал на москвичку, сорвал с нее одежду и изнасиловал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушке было 23 года. Ее нашли на 2-й улице Измайловского Зверинца в столице. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, но поймать маньяка долго не получалось.

30 августа в Омске суд приговорил ранее судимого 40-летнего мужчину к 13 годам колонии особого режима за разбой, похищение человека, кражу, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

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    Варвара Митина
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