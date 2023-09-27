Сбросившая 27 килограммов фитнес-тренер поделилась простыми секретами похудения

Диетолог Коссин посоветовала желающим похудеть людям гулять по 20 минут в день

25-летняя фитнес-тренер и диетолог Мэдди Коссин похудела на треть и поделилась секретами эффективного похудения. Об этом сообщает Daily Mail.

Около семи лет назад Коссин весила 90 килограммов. Она долгое время боролась с лишним весом, изменила свой образ жизни и в конце концов смогла сбросить 27 килограммов. Сейчас Коссин ведет блог и делится своим опытом с подписчиками.

В одном из роликов о похудении она раскрыла три простых секрета, которые помогут сбросить вес.

В первую очередь Коссин посоветовала желающим похудеть гулять по 20 минут каждый день. Она отметила, что время на прогулку можно разделять на несколько частей. «Вы можете ходить у себя дома, в магазине, на улице. Это можно делать буквально везде», — говорит она.

Коссин также предложила купить красивую бутылку для воды и никогда с ней не расставаться. Это, по ее мнению, поможет пить необходимое количество жидкости в течение дня. «Просто носите такую бутылку с собой, вырабатывайте привычку брать ее в руки и пить», — рекомендует она.

Третий и самый важный, по мнению Коссин, секрет заключается в том, чтобы сформулировать свою цель в похудении так, будто она уже достигнута. «Так, если ваша задача — сбросить 13 килограммов, напишите: "Я так благодарна, что сбросила 13 килограммов, и чувствую себя потрясающе в своем теле"», — посоветовала она.

По словам диетолога, благодаря выполнению этих трех рекомендаций можно изменить свою жизнь и мышление. Она добавила, что для того, чтобы иметь здоровое и стройное тело, необходимо всю жизнь придерживаться определенного образа жизни. «Нельзя прекратить ходить в спортзал, когда цель достигнута. Нельзя переставать есть более здоровую пищу, когда цель достигнута. Этим нужно заниматься всегда, — заявила Коссин. — Большинству этого не хочется слышать».

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