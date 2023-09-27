Сообщения о разграблении природных ресурсов в ДНР опровергли

Сообщения украинских СМИ о разграблении природных ресурсов в ДНР опровергли

Украинские СМИ со ссылкой на «Центр национального сопротивления» заявили, что Россия будет выдавать «фейковые» документы для «разграбления» ископаемых на территории ДНР. Так они интерпретировали сообщение, опубликованное Минприроды России в июле 2023 года о соглашении с правительством ДНР о перечне ископаемых в регионе.

«По российскому законодательству лицензирование таких месторождений относится к полномочиям регионов. Для этого нужно сначала утвердить региональный перечень общераспространенных полезных ископаемым», — подчеркнули тогда в ведомстве. ДНР вошла в состав России в 2022 году, что означает проведение процедуры в соответствии с законом и не свидетельствует о подготовке к «разграблению».

«Для быстрого восстановления и дальнейшего развития новым регионам нужны стройматериалы. Песок, щебень, глина требуются повсеместно и в большом объеме для строительства жилья, восстановления транспортной и инженерной инфраструктуры. Поэтому наша задача — как можно скорее запустить процесс лицензирования разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых», — отмечал глава Минприроды России Александр Козлов.

Новость о выдаче якобы «неправомерных» лицензиях не получила распространение в российских СМИ. В соцсетях на эту тему удалось найти лишь один пост. Изначальная новость по релизу Минприроды появилась еще в июле, но тогда также не взывала интереса у российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».