Среда обитания
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15:04, 27 сентября 2023Среда обитания

Названы способы избавиться от запотевания окон в квартире

«БелНовости»: чтобы убрать конденсат на окнах в квартире, установите вытяжку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для того чтобы избавиться от запотевания окон в квартире, в первую очередь нужно обеспечить в помещении хорошую вентиляцию. Способы решить эту проблему назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что запотевание окон в квартире из-за повышенной влажности — распространенная проблема. По их словам, регулярное проветривание, а также установка вытяжки либо вентиляционных решеток поможет убрать конденсат на окнах. Помимо этого, при необходимости можно заменить на окнах уплотнители или установить стеклопакеты с низким коэффициентом теплопроводности. Если пластиковые окна запотевают в середине стеклопакета, это говорит о нарушении герметичности — в этом случае стоит обратиться к профессионалам.

В сентябре россиянам также дали советы, как победить сырость в квартире.

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    Полина Кислицына
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