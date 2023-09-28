Любительский клуб вылетел из Кубка России

Медийный клуб 2DROTS проиграл «Химкам» со счетом 0:2 и вылетел из Кубка России

Медийный клуб 2DROTS проиграл подмосковным «Химкам», представляющим Первую лигу, в 1/32 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Москвич» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет на 15-й минуте открыл нападающий Кирилл Панченко. Начиная с 23-й минуты, любители играли в меньшинстве после удаления форварда Гаучо. На 59-й минуте полузащитник Равиль Нетфуллин увеличил преимущество команды.

В сезоне-2022/2023 2DROTS также выступал в Кубке России, дойдя до 1/128 финала турнира. На этой стадии команда проиграла ивановскому «Текстильщику» из Второй лиги.

2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.

