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12:08, 28 сентября 2023Бывший СССР

Минфин Украины назвал сумму госдолга страны

Минфин Украины: госдолг страны составляет более 133 миллиардов долларов

Фото: TaniaKitura / Shutterstock / Fotodom

Сумма государственного долга Украины за август увеличилась на 1,01 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство финансов республики.

«По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Минфин уточнил, что увеличение госдолга в августе произошло в основном за счет поступления в бюджет седьмого транша программы макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1,5 миллиарда евро.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти страны выделят на безопасность и оборону республики более 50 миллиардов долларов в этом году.

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