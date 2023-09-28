Минфин Украины назвал сумму госдолга страны

Минфин Украины: госдолг страны составляет более 133 миллиардов долларов

Сумма государственного долга Украины за август увеличилась на 1,01 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство финансов республики.

«По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Минфин уточнил, что увеличение госдолга в августе произошло в основном за счет поступления в бюджет седьмого транша программы макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1,5 миллиарда евро.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти страны выделят на безопасность и оборону республики более 50 миллиардов долларов в этом году.