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15:52, 22 сентября 2023Бывший СССР

Власти Украины выделят на оборону более 50 миллиардов долларов в этом году

Шмыгаль: на оборону Украины в этом году выделят более 50 миллиардов долларов

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Власти Украины выделят на безопасность и оборону республики более 50 миллиардов долларов в этом году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

«Украина в прошлом году перевела экономику на военные рельсы. Весь бюджет мирного времени ориентирован на закупку и создание всего нужного для Вооруженных сил», — написал премьер.

Другими приоритетами правительства Шмыгаль назвал восстановление жилья, защиту объектов энергетики и создание рабочих мест с целью возвращения украинцев на родину.

Ранее премьер-министр Украины сообщил, что сумма финансовой помощи, которую западные страны оказали Киеву с начала 2023 года, составила 30 миллиардов долларов.

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    Алевтина Запольская
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