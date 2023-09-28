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15:43, 28 сентября 2023Силовые структуры

Экс-силовик и еще один фигурант признали вину в незаконном сборе данных Дугиной

Экс-полицейский Рыбин и ранее судимый Чоудхури признали вину в деле Дугиной

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший полицейский Иван Рыбин и ранее судимый Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Нагатинского районного суда Москвы, где проходит слушание дела.

Мужчины попросили суд рассмотреть их дело в особом порядке, без исследования доказательств. Однако судья Наталья Борисенкова отказала им в этом и перенесла заседание на 16 октября.

6 сентября Нагатинский суд Москвы продлил арест Рыбину до 26 февраля 2024 года. Экс-сотруднику МВД вменяется статья 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 137 УК РФ («Незаконный сбор сведений о частной жизни лица»). Вместе с ним по этому делу проходит Чоудхури.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури опубликовал объявление о сборе данных конфиденциального характера о Дугиной. На это предложение отозвался Рыбин, работавший инспектором ГИБДД. Он воспользовался доступом к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции и продал полученные оттуда сведения о личной жизни Дугиной за 3350 рублей. Ранее судимый мужчина передал эту информацию неустановленным лицам.

20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин.

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    Варвара Митина
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