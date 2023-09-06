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15:19, 6 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего полицейского оставили под стражей за сбор данных о Дугиной

В Москве суд продлил арест экс-полицейскому Рыбину за сбор данных о Дугиной
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Нагатинский суд Москвы продлил срок ареста бывшему полицейскому Ивану Рыбину, которого обвиняют в сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 февраля 2024 года. Экс-сотруднику МВД вменяется статья 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 137 УК РФ («Незаконный сбор сведений о частной жизни лица»). Вместе с ним по делу проходит ранее судимый Даниил Чоудхури.

Он, по версии следствия, с февраля по апрель 2022 года опубликовал объявление о сборе данных конфиденциального характера о Дугиной. На это предложение отозвался Рыбин, работавший инспектором ГИБДД. Он воспользовался доступом к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции и продал полученные оттуда сведения о личной жизни Дугиной за 3350 рублей. Чоудхури передал эту информацию неустановленным лицам.

25 августа Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

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    Любовь Ширижик
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