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20:08, 25 августа 2023Силовые структуры

Двое россиян пойдут под суд по делу о распространении личных данных Дугиной

В Москве суд рассмотрит дело о распространении личных данных Дарьи Дугиной

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о распространении личных данных журналистки Дарьи Дугиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В зависимости от степени участия Иван Рыбин и Даниил Чоудхури проходят обвиняемыми по статьям 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нагатинский районный суд Москвы.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури собирал конфиденциальную информацию о Дугиной. Для этого он написал объявление в мессенджере. Рыбин в то время работал инспектором ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Увидев объявление, он решил передать Чоудхури необходимые сведения за 3350 рублей. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Донецке назвали улицу в честь журналистки Дарьи Дугиной.

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