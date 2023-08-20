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11:07, 20 августа 2023Россия

В Донецке назвали улицу в честь Дугиной

Пушилин заявил, что в честь Дугиной назвали улицу в Донецке
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Донецке назвали улицу в честь журналистки Дарьи Дугиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко», — сообщил Пушилин. Глава региона отметил, что Дугина была патриотом России, активно и открыто поддерживала проведение специальной военной операции, а также публично высказывала свою точку зрения.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин призвал поставить памятник Дугиной в Киеве.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. По данным ФСБ, за подрывом внедорожника стоят украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которая следила за журналисткой и арендовала квартиру в ее доме.

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