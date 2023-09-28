Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски назвала отталкивающую ее деталь мужской внешности. Об этом она рассказала в новом выпуске своего подкаста High Low with EmRata.

32-летняя манекенщица заявила, что ей не нравится видеть обнаженные мужские лодыжки. Она пояснила, что даже изящные щиколотки «самых горячих мужчин», выставленные напоказ, способны испортить ей день.

При этом знаменитость указала, что данная особенность образа стала причиной разрыва ее отношений со знакомым. «У меня была встреча с парнем, и он пришел в коротких брюках и обуви, которая обнажала его лодыжки. Больше мы не виделись. Клянусь», — заверила модель.

В январе Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что фотожурналисты не дают ей ходить на свидания. «Каждый раз, когда я на свидании, все знают об этом. В том числе и другие парни, с которыми я планирую пересекаться. Тяжело, когда на встрече с одним мужчиной в сети появляются снимки, как я ужинаю с другим», — уточнила она.