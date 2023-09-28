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13:26, 28 сентября 2023Ценности

Эмили Ратаковски назвала отталкивающую ее деталь мужской внешности

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски назвала отталкивающую ее деталь мужской внешности. Об этом она рассказала в новом выпуске своего подкаста High Low with EmRata.

32-летняя манекенщица заявила, что ей не нравится видеть обнаженные мужские лодыжки. Она пояснила, что даже изящные щиколотки «самых горячих мужчин», выставленные напоказ, способны испортить ей день.

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При этом знаменитость указала, что данная особенность образа стала причиной разрыва ее отношений со знакомым. «У меня была встреча с парнем, и он пришел в коротких брюках и обуви, которая обнажала его лодыжки. Больше мы не виделись. Клянусь», — заверила модель.

В январе Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что фотожурналисты не дают ей ходить на свидания. «Каждый раз, когда я на свидании, все знают об этом. В том числе и другие парни, с которыми я планирую пересекаться. Тяжело, когда на встрече с одним мужчиной в сети появляются снимки, как я ужинаю с другим», — уточнила она.

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    Алина Гостева
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