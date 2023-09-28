Звезда «Полового воспитания» вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

Франко-британская актриса Эмма Маки вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Звезда сериала «Половое воспитание», исполнившая роль школьницы Мэйв Уайли, посетила показ бренда Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Для появления на публике 27-летняя знаменитость выбрала монохромный образ, который состоял из прозрачного топа в сочетании с юбкой длины миди и двубортного пальто, прикрывающего часть обнаженной груди.

Артистка распустила уложенные волнами волосы шоколадного оттенка, сделала макияж в коричневой гамме и надела остроносые сапоги на каблуках, кожаные браслеты и пояс.

В феврале Эмма Маки заявила о готовности покинуть сериал «Половое воспитание». Одна из главных звезд шоу посчитала странным год из года возвращаться к роли подростка. «Мы играем 17-летних, а нам всем почти 30, это немного странно. Это благословение, потому что это площадка для старта, это то, что дало нам разные возможности, но я хочу изящно уйти», — сказала артистка.