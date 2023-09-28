Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:15, 28 сентября 2023Ценности

Звезда «Полового воспитания» вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Франко-британская актриса Эмма Маки вышла в свет в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Звезда сериала «Половое воспитание», исполнившая роль школьницы Мэйв Уайли, посетила показ бренда Saint Laurent во время Недели моды в Париже. Для появления на публике 27-летняя знаменитость выбрала монохромный образ, который состоял из прозрачного топа в сочетании с юбкой длины миди и двубортного пальто, прикрывающего часть обнаженной груди.

Материалы по теме:
«Мы все обречены» Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
«Мы все обречены»Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 сентября 2023
Одежда гопников, голые платья и трусы поверх колготок: кто и зачем это носит? Главное с Недели моды в Милане
Одежда гопников, голые платья и трусы поверх колготок:кто и зачем это носит? Главное с Недели моды в Милане
27 сентября 2023

Артистка распустила уложенные волнами волосы шоколадного оттенка, сделала макияж в коричневой гамме и надела остроносые сапоги на каблуках, кожаные браслеты и пояс.

В феврале Эмма Маки заявила о готовности покинуть сериал «Половое воспитание». Одна из главных звезд шоу посчитала странным год из года возвращаться к роли подростка. «Мы играем 17-летних, а нам всем почти 30, это немного странно. Это благословение, потому что это площадка для старта, это то, что дало нам разные возможности, но я хочу изящно уйти», — сказала артистка.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?

    World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

    Минобороны передали серийные Су-57 и Су-35С

    Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом

    В Москве дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн и угодил в ловушку

    Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

    В России допустили дальнейший рост ключевой ставки

    В Запорожской области рассказали об улучшении позиций ВС России у Вербового

    В России упростят жизнь владельцам гаражей

    Пилот почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости