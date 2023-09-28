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13:09, 28 сентября 2023Моя страна

Завтрак оленей-экстремалов попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с оленями-экстремалами

Олени-экстремалы позавтракали на обрыве заповедника «Земля леопарда» и попали в объектив фото-ловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников.

«Отважные пятнистые олени забрались достаточно высоко в поисках еды. Видно, что страха высоты у них нет, зато есть полные желудки», — говорится в описании к видео.

В заповеднике рассказали, что пятнистые олени предпочитают держаться на склонах, покрытых широколиственными или хвойно-широколиственными лесами. Там они находят себе пропитание в виде травянистых растений, орехов, листьев деревьев и кустарников.

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    Варвара Кошечкина
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