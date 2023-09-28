Dostaевский выпустил комбо-набор в поддержку подопечных Фонда Хабенского

Россиянам предложили простой способ стать благотворителями — сервис по доставке еды «Dostaевский» анонсировал комбо-набор «Dostaевский и Фонд Хабенского» в поддержку детей и молодых взрослых с опухолями мозга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

Независимые музыканты и агентство Future Communications выпустили сборник Afterdark в поддержку подопечных благотворительного фонда российского актера Константина Хабенского. В альбом вошли семь треков независимых артистов, которые выступают в разных жанрах.

«Альбом вдохновил нашу команду на создание комбо. Заказывай на вечер с друзьями, на обед с коллегами, на ужин с семьей — делай то, что ты и так делаешь ежедневно, и помогай маленьким героям», — говорится на сайте сервиса «Dostaевский».

С продажи каждого набора в Фонд Хабенского будет перечислено 35 рублей. МТС лейбл перечислит в фонд 99 процентов роялти от прослушиваний альбома со всех стриминг-сервисов.

Фото: пресс-служба Dostaевский

Фонд Хабенского помогает детям и молодым людям с опухолями головного и спинного мозга. Собранные средства направят на оплату лечения и реабилитации, оснащение профильных отделений клиник и просветительские проекты. В 2023 году фонд отметил свое 15-летие.