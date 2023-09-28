Ледники в одной стране оказались под угрозой

Glamos: ледники в Швейцарии за два года потеряли десять процентов льда

Эксперты Швейцарской академии наук заявили, что за два года расположенные в Швейцарии ледники потеряли десять процентов объема льда. Об этом сообщает Associated Press ссылкой на данные центра мониторинга Glamos.

За два года было потеряно столько же льда, сколько растаяло с 1960 по 1990 годы, сообщили в академии. Ученые отметили, что таяние ледников происходит «катастрофическими» темпами.

По словам главы центра мониторинга Маттиаса Хусса, 2023 год может оказаться вторым по объему потерь льда из-за теплого лета в сочетании с аномальной жарой в сентябре, а также небольшого количества снега зимой. При этом он указал, что ситуацию может исправить недавнее резкое понижение температуры и снегопад в горах.

Аномальная жара особенно вредна для ледников. Из-за высокой температуры в начале лета был растоплен почти весь снежный покров, который выступает в качестве защиты для льда, отражая солнечные лучи.

Ранее сообщалось, что Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину. Каждый год антарктический морской лед сокращается до самого низкого уровня к концу февраля, когда на континенте лето, а затем снова накапливается. Однако в июле его уровень упал до беспрецедентно низких значений за 45 лет, а показатели не вернулись к ожидаемым. Национальный центр данных по снегу и льду сообщал, что уровень морского льда в сентябре достиг рекордно низкого уровня намного раньше прогнозируемого срока.