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19:07, 28 сентября 2023Из жизни

Покупка мужчиной нового iPhone обернулась скандалом и разводом

В Китае мужчина подал на развод из-за требования жены купить ей новый iPhone

Фото: Mahmoud Ajjour / imago-images.de / Globallookpress.com

Житель Китая развелся с женой из-за требования купить ей iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина рассказал, что решил купить iPhone последней модели отцу, так как его прошлый смартфон сломался. Жена китайца, узнав о покупке, устроила скандал. По мнению женщины, сперва муж должен был подарить новый телефон ей. Она назвала решение купить дорогой смартфон пожилому человеку расточительством и показала партнеру фотографии мужчин, подаривших iPhone 15 своим женам в знак любви.

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Реакция женщины сильно расстроила мужчину. Отмечается, что он каждый год дарил партнерше новый телефон. Китаец также осознал, что жена пренебрежительно относится к его отцу. Мужчина часто уезжал из дома из-за работы, однако в его отсутствие жена никогда не заботилась о свекре. В результате китаец подал на развод.

Женщина не захотела расходиться и заявила, что у нее нет денег и ей некуда идти. Однако мужчина не отступился от решения и пригрозил ей судом. Китаец признался, что благодарен конфликту, возникшему из-за телефона. По его словам, во время ссоры партнерша показала истинное лицо, и он больше не хочет с ней оставаться.

Ранее сообщалось, что жительница Индии подожгла себя у дома партнера из-за того, что он ее шантажировал. Женщина получила серьезные ожоги и была срочно госпитализирована.

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    Алиса Удовик
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