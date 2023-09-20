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21:08, 20 сентября 2023Из жизни

Женщина подожгла себя у дома шантажировавшего ее возлюбленного

В Индии женщина обвинила возлюбленного в шантаже и подожгла себя у его дома

Фото: Mat Napo / Unsplash

Жительница Индии подожгла себя у дома своего партнера из-за того, что он якобы ее шантажировал. Об этом сообщает The Times of India.

Вдова долгое время состояла в отношениях с разведенным мужчиной, а семь лет назад он переехал в другой район. Индиец продолжал встречаться с женщиной, однако после переезда ни разу не пустил ее в свой дом. Индианка была недовольна поведением возлюбленного. Однажды она в очередной раз приехала к дому мужчины, потребовала впустить ее, получила отказ, но продолжила настаивать на своем. После этого индиец якобы пригрозил разместить ее откровенные фотографии в сети, если она не успокоится.

Индианка пришла в ярость и в порыве гнева подожгла себя у клиники, расположенной рядом с домом партнера. Женщина получила серьезные ожоги и была срочно госпитализирована. На месте происшествия полиция обнаружила бутылку с керосином и спички. В медицинском учреждении обессилевшая индианка обвинила возлюбленного в шантаже и заявила, что подожгла себя из-за его действий. Врачам не удалось спасти пострадавшую из-за тяжести полученных травм.

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины на основании показаний его возлюбленной. «Мы пытаемся связаться с семьей мужчины. Ребенок женщины проинформирован о случившемся», — говорит сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина, разгневанный изменой жены, избил себя посреди улицы на глазах у прохожих. Китаец обвинял женщину в романе на стороне и безразличном отношении к семье.

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