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13:54, 14 сентября 2023Из жизни

Разгневанный из-за измены жены мужчина избил себя посреди улицы

SCMP: в Китае мужчина избил себя посреди улицы из-за измены жены

Кадр: Baidu

В Китае мужчина, разгневанный из-за измены жены, избил себя посреди улицы на глазах у прохожих. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел в начале сентября на одной из улиц города Ухань, провинция Хубэй. Мужчина кричал на жену, обвиняя ее в романе на стороне и безразличном отношении к семье. «Ты не заботишься ни о нашем ребенке, ни обо мне. Ты все время думаешь только о своем любовнике. Зачем ты вышла за меня замуж?» — сказал китаец. Несмотря на крики мужа, женщина вела себя спокойно и выглядела отрешенной. В процессе выяснения отношений мужчина настолько разозлился на жену, что начал топать ногами и бить себя кулаками по голове.

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Ссора супругов, снятая на видео прохожим, попала в сеть. Многие пользователи выразили сочувствие пережившему предательство мужчине и призвали его расстаться с женой. Другие упрекнули китайца в неадекватном поведении и заявили, что он виноват в появлении у женщины любовника. «Если ты знаешь, что у нее роман и ей плевать на тебя и вашего ребенка, думаешь, ваш брак должен продолжаться? Я считаю, тебе стоит задуматься, почему твоя жена стала такой», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что мужчина из Австралии рассказал, как переоделся клоуном для детской вечеринки и узнал об измене жены. Позже оказалось, что о романе женщины знала почти вся семья.

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    Алиса Удовик
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