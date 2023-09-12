Муж переоделся в клоуна вместо брата и узнал о его романе с женой

Мужчина из Австралии рассказал, как переоделся клоуном для детской вечеринки и узнал об измене жены. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралиец по имени Джейк позвонил в эфир популярного радиошоу Carrie & Tommy и рассказал, что несколько лет назад отправился вместе с уже бывшей женой на вечеринку в честь дня рождения племянника. Его брат, отец мальчика, должен был переодеться клоуном, чтобы развлекать детей, однако в день праздника он заболел. Чтобы помочь брату, Джейк предложил стать клоуном вместо него.

Однако, когда он переоделся и вышел к гостям, то столкнулся с неприятным сюрпризом: его жена внезапно начала приставать к нему, касаться его паха и ягодиц, называя при этом именем брата. Тогда муж снял маску, шокировав жену, и ушел с праздника. Женщина догнала его и призналась, что у нее роман с его братом. Позже оказалось, что об этих отношениях знала почти вся семья.

Ведущие и поклонники шоу выразили поддержку Джейку, а многие комментаторы заявили, что прекратили бы общаться с родственниками после подобного предательства.

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