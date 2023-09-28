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09:15, 28 сентября 2023Мир

КНДР бросила вызов США в ядерной сфере

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял закон об «экспоненциальном» ядерном росте из-за США

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял закон об «экспоненциальном» ядерном росте, бросив вызов США в этой сфере. Об этом сообщает Bloomberg.

«Необходимо продвижение работ по экспоненциальному наращиванию производства ядерного оружия, диверсификации средств ядерного удара и их развертыванию в различных службах», — заявил политик.

В материале сказано, что Северная Корея закрепила в конституции политику экспоненциального роста ядерных сил, демонстрируя тем самым неповиновение требованиям США вернуться к переговорам, в ходе которых Пхеньян мог бы получить экономическую помощь в обмен на разоружение.

Ранее КНДР провела учения с имитацией ядерного удара. Уточняется, что были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные.

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    Виктория Кондратьева
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