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02:11, 3 сентября 2023Мир

КНДР провела учения с имитацией ядерного удара

КНДР провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея провела военные учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные маневры США и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятия состоялись утром в субботу 2 сентября. Цель учений КНДР — демонстрация «воли к действию и способности к сдерживанию попыток врагов к агрессивной войне». Уточняется, что были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные.

Ранее закончились совместные учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield. Тренировки стартовали 22 августа и длились 11 дней, став крупнейшими за всю историю американо-южнокорейских отношений. Пхеньян, в свою очередь, осудил подобные действия, сочтя их «подготовкой к вторжению».

Северная Корея в ответ регулярно обвиняет США и Южную Корею в эскалации ситуации на Корейском полуострове. В частности, в докладе Института американских исследований при МИД КНДР утверждалось, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

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    Марина Совина
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