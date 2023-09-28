В глазу российского школьника обнаружили личинку мухи

В Астрахани в глазу десятилетнего школьника врачи нашли личинку мухи

В Астрахани врачи обнаружили в глазу десятилетнего школьника личинку мухи. Об этом сообщает Telegram-канал Областной детской клинической больницы (ОДКБ).

В медицинском учреждении пояснили, что ребенку в глаз залетела муха. Он потер веко и не обратил на это внимания, однако ночью появились отек и покраснение. Родители вместе с мальчиком обратились в больницу, где его осмотрели специалисты.

Во время обследования медики обнаружили на роговице личинку мухи. По словам врача-офтальмолога Аслана Джалилова, залетевшая в глаз муха могла отложить там яйца, из которых затем и появились личинки.

«Пациент вовремя обратился к нам за помощью, ведь личинка могла продвинуться в более глубокие слои глаза и тогда бы потребовалось более серьезное лечение», — пояснил специалист.

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