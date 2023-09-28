Высокие уровни микропластика выявлены в закрытых для посещения пещерах

В закрытых от людей пещерах выявили высокие уровни микропластика

Ученые из Университета Сент-Луиса выявили высокие уровни микропластика в пещере Клифф в штате Миссури (США), которая была закрыта для посещения на протяжении 30 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Выбор пещеры для исследования был обусловлен тем, что людей там не было с 1993 года, что позволило исключить эту причину появления микропластика. Специалисты обнаружили частицы по всей пещере, но самые высокие концентрации были зафиксированы у входа и в осадочных породах. Они пришли к выводу, что затопление увеличивает количество микропластика, который перемещается по пещере вместе с водой. Другими словами, во время паводков вода принесла пластик, а когда она отступила, частицы отложились у входа в пещеру. Команда уверена, что паводковые воды приносят микропластик в пещеру, потому что в одном из пещерных проходов был найден пакет из под чипсов, который был наполнен листьями, желудями и другими естественными фрагментами с поверхности.

В то же время в осадочных породах было зафиксировано почти в 100 раз больше пластика, чем в воде. Вероятно, он там оказался из ручья, а сохранился даже после отступления воды.

Многие предыдущие исследования показали высокую степень распространения микропластика в окружающей среде, включая океаны, пресные поверхностные воды, растения, снега в Антарктиде, а также человеческий организм. Однако до сих пор было получено очень мало данных о наличии микропластика в подземных водных системах.