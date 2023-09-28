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17:01, 28 сентября 2023Мир

Госсекретарь США допустил встречу Путина с Байденом

Госсекретарь США Блинкен о встрече Путина и Байдена: никогда не говори никогда
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Wurm / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил встречу президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Главу американского внешнеполитического ведомства цитирует РИА Новости.

«Никогда не говори никогда», — ответил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения встречи двух лидеров.

Ранее Байден заявил, что на встрече с Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неприсоединения Украины к Североатлантическому альянсу. По его словам, российский президент потребовал от США «обязательств, что Украина не будет в НАТО». «Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться"», — заявил глава Белого дома.

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