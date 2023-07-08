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02:13, 8 июля 2023Мир

Байден заявил об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО

Президент США Байден заявил, что отказал Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в беседе с CNN заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неприсоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

По словам американского лидера, Путин потребовал от Соединенных Штатов «обязательств, что Украина не будет в НАТО». «Я ответил: "Мы этого не сделаем, потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться"», — заявил глава Белого дома.

При этом Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в Североатлантический альянс. Политик пообещал помочь Киеву подготовиться к участию в НАТО. По его словам, среди членов альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО «в разгар войны», так как это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.

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    Марина Совина
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