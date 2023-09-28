Посольство России направит ноту в МИД Канады в связи с чествованием ветерана СС

Посол России в Оттаве Степанов заявил, что направит ноту в МИД Канады

Посольство России намерено направить ноту в МИД Канады в связи с чествованием ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте страны, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов. Его цитирует РИА Новости.

«Собираюсь публично спросить у канадских властей по поводу будущего этого Хунки», — сказал дипломат, добавив, что соответствующая нота с вопросом, «каким будет следующий шаг канадского правительства» в отношении Хунки, будет направлена в четверг, 28 сентября.

«Вот и посмотрим, какая будет реакция с канадской стороны», — подытожил посол.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование Хунки в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского.