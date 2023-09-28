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19:38, 28 сентября 2023Из жизни

Самой старой аквариумной рыбой в мире назвали рогозуба Мафусаила

Аквариумную рыбу по имени Мафусаил из США признали самой старой в мире

Фото: The California Academy of Sciences

Обитающую в большом аквариуме в Сан-Франциско рыбу назвали самой старой в мире из всех, живущих в неволе. Об этом сообщает Oddity Central.

Рыба рогозуб, или баррамунда, по имени Мафусаил живет в Steinhart Aquarium в Калифорнии с 1938 года. Ее вместе с 230 особями других видов привезли в США из Австралии пароходом. Специалисты оценивают ее возраст в промежутке от 92 до 101 года и полагают, что это самка.

В 2017 году эту аквариумную рыбку уже признавали самой старой рыбой в неволе, но тогда ученые думали, что Мафусаилу не может быть больше 84 лет. Новые исследования показали, что они ошибались.

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В настоящий момент Мафусаил чувствует себя нормально, по-прежнему реагирует на посетителей и безмятежно плавает в своем аквариуме. На ее возраст косвенно указывает лишь изменение цвета чешуи на голове и вокруг глаз.

Рогозуб — вид двоякодышащих рыб из монотипического рода рогозубов. Это единственный выживший вид в семействе рогозубовых. Кроме дыхания жабрами, каждые 40-50 минут рогозуб поднимается к поверхности, чтобы заглотнуть атмосферный воздух. Он выставляет кончик головы над поверхностью воды и выбрасывает воздух из легкого, при этом издавая характерный стонуще-хрюкающий звук. И выдох, и вдох производятся через ноздри. В период засухи, когда реки высыхают и мелеют, рогозубы выживают в ямах с сохранившейся водой. При этом у рогозубов самый большой геном из всех живых существ.

Ранее сообщалось, что сотрудники центра спасения животных на острове Гернси спасли золотую рыбку от нападения чайки. Животное не получило серьезных повреждений.

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    Антонина Черташ
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