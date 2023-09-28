Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 октября

Экономист Финогенова заявила о росте пенсий экс-сотрудников ФСБ и МВД с октября

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 октября некоторые россияне начнут получать повышенные пенсии. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Экономист анонсировала ряду россиян повышение пенсий с 1 октября и уточнила, что на рост выплат могут претендовать экс-сотрудники ФСБ и МВД. Кроме того, пособия увеличат для тех, кто достиг 80-летия в сентябре. Нововведение также охватывает пенсионеров-получателей страховых пенсий, кому присвоили первую группу инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — заявила Финогенова.

В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России намерены проиндексировать на 7,5 процента. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей.