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02:10, 28 сентября 2023Мир

В Конгрессе США отметили огромный вред от работы Байдена

Конгрессмен Маккарти заявил, что Байден портит все, к чему прикасается

Фото: Globallookpress.com

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отметил, что работа Джо Байдена на посту президента принесла стране огромный вред. По его словам, американский лидер портит все, к чему прикасается.

«Кажется, что все, к чему прикасается Байден, он портит», — заявил политик.

Конгрессмен уточнил, что из-за его миграционной политики граница США оказалась «разрушена», субсидии на электрокары вызвали забастовки профсоюзов работников автопредприятий, а также за время его президентства наблюдается рекордный уровень инфляции.

Ранее Байден признал, что не готов к предотвращению шатдауна — остановки работы правительства. Он отметил, что не знает, какие действия он мог бы для этого предпринять.

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