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17:20, 28 сентября 2023Бывший СССР

Главнокомандующий ВСУ встретился с начальником штаба обороны Великобритании

Главнокомандующий ВСУ Залужный попросил Великобританию усилить ПВО Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный встретился с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным и попросил его поспособствовать усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).

«Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны», — написал он.

Залужный добавил, что доложил адмиралу о потребностях ВСУ.

Ранее Залужный обсудил с военными из США и Великобритании потребности армии в поставке снарядов. Участники встречи поговорили о сложившейся проблематике в группировках войск на фронте.

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    Алевтина Запольская
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