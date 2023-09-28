Главнокомандующий ВСУ встретился с начальником штаба обороны Великобритании

Главнокомандующий ВСУ Залужный попросил Великобританию усилить ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный встретился с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным и попросил его поспособствовать усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом Залужный сообщил в социальной сети Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).

«Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны», — написал он.

Залужный добавил, что доложил адмиралу о потребностях ВСУ.

Ранее Залужный обсудил с военными из США и Великобритании потребности армии в поставке снарядов. Участники встречи поговорили о сложившейся проблематике в группировках войск на фронте.