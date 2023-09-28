Variety: съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам

Съемки второго сезона сериала «Дом дракона» завершили вопреки забастовкам Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США. Об этом пишет Variety.

Премьера нового сезона назначена на лето 2024 года. Забастовки не повлияли на производственный процесс шоу, поскольку сценарий уже был готов, а съемки сериала завершили в Великобритании.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.