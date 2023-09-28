Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:55, 28 сентября 2023Культура

Съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам

Variety: съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Съемки второго сезона сериала «Дом дракона» завершили вопреки забастовкам Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США. Об этом пишет Variety.

Премьера нового сезона назначена на лето 2024 года. Забастовки не повлияли на производственный процесс шоу, поскольку сценарий уже был готов, а съемки сериала завершили в Великобритании.

События шоу «Дом дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

    Российский владелец «Меги» допустил возвращение активов шведской компании

    Захарова уличила премьера Канады во лжи

    Собянин заявил об экономической войне восточных стран с Россией

    Раскрыт самый негостеприимный для туристов регион России

    В российском регионе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

    Россиянам предложили простой способ стать благотворителями

    Силуанов оценил ситуацию с ценами фразой «если не покупать, то нормальные»

    Украине предрекли сокращение помощи от Запада

    Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости