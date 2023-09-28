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14:34, 28 сентября 2023Силовые структуры

Украинского военного приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

В ЛНР суд приговорил к 20 годам колонии украинского военного за убийство жителя

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского военного Сергея Довгошеи за убийство мирного жителя Северодонецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Довгошеи признан виновным по пунктам «е», «л» части 2 статьи 105 («Убийство общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») Уголовного кодекса РФ.

15 мая 2022 года военный увидел около одного из домов Северодонецка безоружного мирного жителя и выстрелили в него из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. От полученных ранений северодончанин скончался на месте.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима военного отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Игоря Безпятого за обстрел многоэтажки в Северодонецке.

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    Варвара Митина
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