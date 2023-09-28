Россиянку осудили за выполнение заданий украинского куратора

На Алтае осудили женщину за связь с украинской террористической организацией

На Алтае 45-летняя местная жительница получили четыре года колонии общего режима за связь с украинской террористической организацией, сообщает ТАСС.

Женщину признали виновной по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Установлено, что в конце 2022 года она познакомилась в интернете с украинским куратором и стала выполнять его здания. Одним из них стал поиск жителей региона, которые были готовы поджигать здания местных органов власти.

Фигурантку задержали в марте, свою вину она не признала.