Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 28 сентября 2023Мир

Солдат ВСУ разочаровало обучение НАТО

Le Monde: бойцы НАТО отмечают непрофессионализм инструкторов НАТО

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разочарованы тем, как инструктора НАТО проводят их обучение в странах Запада. Уточняется, что зачастую сами инструкторы были вынуждены искать нужную информацию в интернете, в частности, на YouTube, сообщает французская газета Le Monde.

Один из украинских командиров рассказал изданию о непрофессионализме иностранных инструкторов, отметив, что в ряде случаев они не знали, как поступить в той или иной нестандартной ситуации. Помимо этого бойцов ВСУ расстроило отсутствие в программе подготовки НАТО ведения воздушной разведки с помощью беспилотников.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша предположил, что ухудшение погодных условий способно повлиять на использование танков Abrams, переданных Вашингтоном Киеву.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности договариваться по Украине с учетом реалий на земле

    Во Франции раскрыли способ уничтожить танки Abrams

    Valve официально выпустила Counter-Strike 2

    В Крыму предсказали конец агрессивной политики Запада после завершения СВО

    Солдат ВСУ разочаровало обучение НАТО

    В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T

    Дочь известного актера рассказала о поклонницах своего отца

    Стало известно об ультиматуме «Спартака» капитану команды Джикии

    В России заявили о привычке побеждать претендующие на господство силы

    Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости