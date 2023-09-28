Le Monde: бойцы НАТО отмечают непрофессионализм инструкторов НАТО

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разочарованы тем, как инструктора НАТО проводят их обучение в странах Запада. Уточняется, что зачастую сами инструкторы были вынуждены искать нужную информацию в интернете, в частности, на YouTube, сообщает французская газета Le Monde.

Один из украинских командиров рассказал изданию о непрофессионализме иностранных инструкторов, отметив, что в ряде случаев они не знали, как поступить в той или иной нестандартной ситуации. Помимо этого бойцов ВСУ расстроило отсутствие в программе подготовки НАТО ведения воздушной разведки с помощью беспилотников.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша предположил, что ухудшение погодных условий способно повлиять на использование танков Abrams, переданных Вашингтоном Киеву.