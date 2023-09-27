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22:14, 27 сентября 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о страхе плохой погоды для использования Abrams

Представитель ВСУ Евлаша: плохая погода помешает использовать танки Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаша предположил, что ухудшение погодных условий способно повлиять на использование танков Abrams, переданных Вашингтоном Киеву. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Евлаша заявил о страхе плохой погоды для использования Abrams и подчеркнул, что неудачные условия помешают применению американской техники. Он добавил, что ВСУ придется планировать свои действия согласно «сложившимся обстоятельствам».

«Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя», — отметил он.

Ранее, 22 сентября, президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе. 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия машин прибыла на Украину.

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    Марина Совина
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