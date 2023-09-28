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13:39, 28 сентября 2023Моя страна

Названы самые популярные города для отдыха в России летом

Санкт-Петербург, Казань и Москва оказались популярными городами у туристов летом

Фото: Henry Romero / Reuters

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвали самые популярные города для летнего отдыха в России. Результаты соответствующего исследования приводит KP.RU.

Так, по результатам опроса, лидерами оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю которых пришлось 10 процентов голосов. На второй позиции расположилась столица Татарстана Казань с результатом в восемь процентов. Этому городу уступили Москва и Новосибирск, которые и замкнули первую тройку.

Также туристы часто отдают предпочтение таким направлениям, как Краснодар, Нижний Новгород, Ставрополь, Башкирия, Алтай, Ульяновская и Тверская области, Пермский край.

Ранее сообщалось, что посуточная аренда жилья в Казани в сентябре подешевела на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Там посуточная аренда жилья за первый месяц осени составила 3,3 тысячи рублей. В то же время наибольшее снижение цен по России зафиксировано в Зеленоградске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

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    Карина Черных
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