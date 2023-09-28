Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США
Хакеры, связанные с китайским правительством, украли около 60 тысяч электронных писем из незасекреченных почтовых ящиков десяти сотрудников Госдепартамента в рамках громкого взлома в начале этого лета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам помощника сенатора Эрика Шмитта, девять из десяти учетных записей электронной почты принадлежали людям, занимающимся вопросами Восточной Азии и Тихого океана.
Хакеры использовали один украденный сертификат Microsoft для проникновения в учетные записи электронной почты Госдепартамента. Этот сертификат также был использован для взлома 25 организаций и правительственных учреждений.
Какова была суть писем, пока неясно. Официальные лица США преуменьшают вероятность перехвата конфиденциальной информации. Они утверждают, что атака не скомпрометировала секретные учетные записи электронной почты.
В июле связанные с властями КНР хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. От взлома также пострадал куратор восточноазиатского направления в Госдепе США Дэниел Критенбринк. Предполагается, что произошедшее скомпрометировало «по меньшей мере сотни тысяч электронных писем правительства США».
Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные бумаги, однако могла дать хакерам данные о планировании визитов американских чиновников и подробности внутриведомственной дискуссии насчет отношений США и Китая.