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09:53, 28 сентября 2023Мир

Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США

Politico: китайские хакеры украли 60 тысяч писем в результате взлома Госдепа США

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Хакеры, связанные с китайским правительством, украли около 60 тысяч электронных писем из незасекреченных почтовых ящиков десяти сотрудников Госдепартамента в рамках громкого взлома в начале этого лета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам помощника сенатора Эрика Шмитта, девять из десяти учетных записей электронной почты принадлежали людям, занимающимся вопросами Восточной Азии и Тихого океана.

Хакеры использовали один украденный сертификат Microsoft для проникновения в учетные записи электронной почты Госдепартамента. Этот сертификат также был использован для взлома 25 организаций и правительственных учреждений.

Какова была суть писем, пока неясно. Официальные лица США преуменьшают вероятность перехвата конфиденциальной информации. Они утверждают, что атака не скомпрометировала секретные учетные записи электронной почты.

В июле связанные с властями КНР хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. От взлома также пострадал куратор восточноазиатского направления в Госдепе США Дэниел Критенбринк. Предполагается, что произошедшее скомпрометировало «по меньшей мере сотни тысяч электронных писем правительства США».

Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные бумаги, однако могла дать хакерам данные о планировании визитов американских чиновников и подробности внутриведомственной дискуссии насчет отношений США и Китая.

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