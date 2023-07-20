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23:58, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о взломе электронной почты посла США в Китае

WSJ: хакеры взломали электронную почту посла США в КНР Николаса Бернса

Фото: Unsplash

Связанные с властями КНР хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Таким образом они получили доступ к сотням тысяч писем, пишет газета Wall Street Journal.

По данным анонимных источников WSJ, от взлома хакеров также пострадал куратор восточноазиатского направления в Госдепе США Дэниел Критенбринк. Предполагается, что произошедшее скомпрометировало «по меньшей мере сотни тысяч электронных писем правительства США».

Электронная почта обоих дипломатов содержала несекретные бумаги, однако могла дать хакерам данные о планировании визитов американских чиновников и подробности внутриведомственной дискуссии насчет отношений США и Китая.

Ранее в США испугались атак китайских хакеров из-за Тайваня. Об опасениях официальных лиц Соединенных Штатов написало издание Politico.

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    Марина Совина
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