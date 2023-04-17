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12:36, 17 апреля 2023Мир

В США испугались атак китайских хакеров из-за Тайваня

Politico: в США опасаются атак китайских хакеров в случае начала войны с Тайванем

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В США испугались атак китайских хакеров на американские военные, транспортные и гражданские объекты в случае начала войны с Тайванем. Об опасениях официальных лиц Соединенных Штатов сообщает Politico.

Член Палаты представителей Конгресса Майк Галлахер заявил, что в случае начала вооруженного конфликта КНР и Тайваня, Пекин предпримет попытки кибератак на объекты водоснабжения, электроэнергии, порты и железные дороги на территории США. Он считает, что прежде всего атакам подвергнутся объекты, которые находятся вблизи военных баз.

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Семен Александров
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