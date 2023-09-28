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12:57, 28 сентября 2023Россия

Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники

На Сахалине очевидец снял на видео яркие объекты, пролетающие по небу

В Углегорске Сахалинской области местный очевидец снял на видео яркие объекты, летевшие по ночному небу. Соответствующий ролик опубликован в группе Углегорские вести во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть несколько объектов разного размера, которые пролетают по черному ночному небу. За небесными телами тянется яркий шлейф.

«Метеорит или что это, я не знаю... Из космоса летит», — прокомментировал видео россиянин.

Пользователи соцсетей предположили, что в небе пролетают иранские спутники. Telegram-канал RT на русском обратил внимание, что некоторые увидели в небе подлодку.

Ранее в небе над Новгородской областью пилоты двух российских самолетов заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Сообщения были получены руководителем полетов петербургского аэропорта Пулково. Экипажи лайнеров утверждали, что во время перелета над городом Чудово, бортовые локаторы зафиксировали НЛО.

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    Никита Абрамов
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