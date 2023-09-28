Зеленский признал отсутствие данных о поставке иранских ракет России

Зеленский заявил, что у Украины нет данных о поставке иранских ракет России

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у Киева нет данных о поставке иранских ракет России. Его слова с пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом приводит ТАСС.

«Пока нет факта продажи ракет Ираном Российской Федерации. Наши службы в контакте с партнерами и занимаются этим вопросом», — заявил украинский лидер. Так он ответил на вопрос о якобы планах Ирана продать России ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

По словам президента, он обсудил с генсеком НАТО возможность поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) странами-участницами военно-политического блока. Столтенберг, как уточнил Зеленский, согласился приложить усилия для помощи Киеву по этой теме.