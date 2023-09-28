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15:58, 28 сентября 2023Мир

Украине предрекли сокращение помощи от Запада

Политолог Журавлев указал на усталость Запада от финансирования Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Западные страны начали уставать от финансирования Украины, поскольку европейские страны не понимают своих выгод от этих инвестиций. В ближайшее время можно ожидать либо сокращения, либо прекращение финансовой поддержки страны от ряда государств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Усталость от поддержки Украины, безусловно, есть. Определенные круги в разных странах, в том числе, в США договариваются о бюджете, есть уже две поправки, которые ограничивают возможность давать деньги стране. Так что можно ожидать сокращение поддержки», — сказал Журавлев.

Очевидным, по мнению политолога, является то, что Украина никогда не сможет вернуть выданные ей деньги, у страны нет необходимого количества ресурсов. Страны Запада это понимают и не видят своей выгоды в дальнейшем финансировании конфликта.

«Какой интерес в происходящем у немцев? У японцев? Люди просто пытаются понять свою выгоду. Выгоды американцев очевидны — это лидерство в мире. Но зачем это остальным? — задается вопросом Журавлев. — Когда конфликт только начался, это был вопрос морали. Но сейчас эмоциональный заряд закончился».

Политолог напомнил, что даже Польша, которая с начала конфликта была ближайшим соратником Украины, стала сокращать поддержку и, более того, выдвигать ряд претензий к стране.

Поляки сказали, что не будут больше давать оружие. Начали мучиться из-за зерновой сделки. Да, всему этому есть глубокие, в том числе, и исторические основания. Но включились они только сейчас

Дмитрий Журавлевполитолог

По мнению Журавлева, в основе наметившегося тренда на сокращение поддержки страны лежит не изменение политической позиции западных государств, но непонимание своих выгод от косвенного участия в конфликте, неготовность жертвовать большим ради неясных целей.

«Все залежи со складов уже отдали. Вопрос: зачем отдавать дальше? Уже отдают оружие, в отношении которого нет даже общего мнения, а можно ли его применять? Не является ли это бесчеловечным? Кассетные боеприпасы ведь отдают не потому, что американцы такие кровожадные, а потому что их много скопилось», — сказал политолог.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине стало сложнее получать денежную помощь от западных стран. Марченко подчеркнул, что остается вопросом, насколько налогоплательщики западных стран готовы финансировать Киев.

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    Варвара Кошечкина
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