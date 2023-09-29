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15:23, 29 сентября 2023Мир

Во Франции заявили о финансовой выгоде от конфликта на Украине

Глава Минобороны Франции Лекорню назвал продажу оружия ВСУ хорошей возможностью
Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о финансовой выгоде от продажи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и назвал это «хорошей возможностью» для французских оборонных компаний при условии, что конфликт затянется. Об этом сообщает Franceinfo.

Лекорню и делегация из более чем двух десятков французских военных компаний прибыли в Киев, чтобы встретиться с представителями украинской армии и предприятий. По его мнению, военная поддержка ВСУ имеет пределы и необходимо побудить украинцев размещать заказы и покупать оружие у французских компаний.

Глава Минобороны Франции добавил, что сотрудничество французских военных компаний напрямую с ВСУ также представляет интерес в будущем. «Если конфликт закончится быстро, украинская армия должна будет восстанавливаться. И это также является возможностью для французских производителей. Простите, что говорю это так, но необходимо это признать», — заявил он.

Ранее Люкорню заявил, что Франция рассмотрит возможность совместного производства вооружений на территории Украины и заключения контрактов на поставки французского оружия с возможными субсидиями. По его словам, Париж перейдет к заключению военных контрактов с Киевом.

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    Дарья Балацкая
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