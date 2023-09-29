Спасенный в России детеныш овцебыка повзрослел

У спасенного на Таймыре детеныша овцебыка выросли рожки

Спасенный на Таймыре детеныш овцебыка повзрослел и набрал вес. О самочувствии полярного животного по кличке Алана рассказали в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей».

«У Аланы уже можно нащупать маленькие рожки. Рядом с ней в вольере живет подружка, камерунская коза по кличке Пепа», — сообщили сотрудники зоопарка, добавив, что животное любит обниматься и играть в догонялки.

К зиме у Аланы отросла плотная и густая шерсть. Шесть раз в сутки овцебыка кормят молочной смесью из соски, помимо этого, детеныш питается сеном и другой пищей.

В мае новорожденного овцебыка обнаружили работники одного из промышленных предприятий Таймыра, рядом с ним лежало тело взрослой особи. Детеныша накормили и отогрели, а затем решили перевезти в Красноярск и передать на реабилитацию в зоопарк.

