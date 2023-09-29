69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:11, 29 сентября 202369-я параллель

Спасенный в России детеныш овцебыка повзрослел

У спасенного на Таймыре детеныша овцебыка выросли рожки

Кадр: prima_tv / YouTube

Спасенный на Таймыре детеныш овцебыка повзрослел и набрал вес. О самочувствии полярного животного по кличке Алана рассказали в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей».

«У Аланы уже можно нащупать маленькие рожки. Рядом с ней в вольере живет подружка, камерунская коза по кличке Пепа», — сообщили сотрудники зоопарка, добавив, что животное любит обниматься и играть в догонялки.

К зиме у Аланы отросла плотная и густая шерсть. Шесть раз в сутки овцебыка кормят молочной смесью из соски, помимо этого, детеныш питается сеном и другой пищей.

В мае новорожденного овцебыка обнаружили работники одного из промышленных предприятий Таймыра, рядом с ним лежало тело взрослой особи. Детеныша накормили и отогрели, а затем решили перевезти в Красноярск и передать на реабилитацию в зоопарк.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

    Собчак вновь заподозрили в беременности из-за наряда на новом видео

    В России создали фотомодули на кристалле для высокоточного оружия

    Легендарного российского пианиста экстренно госпитализировали

    В РФС объяснили значение возможного перехода в Азиатскую конфедерацию

    Шойгу призвал страны СНГ наращивать военное сотрудничество

    В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

    Летевшие из Антальи россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета

    В Австрии заявили о переоценке Западом успехов ВСУ

    В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости